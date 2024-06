Desde que se viralizó, desapareció: ambulante de 'agua san caño' no va a trabajar desde hace dos días

Un video que circula en redes sociales ha generado gran polémica y preocupación entre los usuarios. Un vendedor ambulante fue captando llenando botellas recicladas de la marca de agua mineral San Carlos con un líquido cristalino en la zona de Pro, en Los Olivos.

El metraje muestra al hombre, vestido con una casaca negra y una gorra, rodeado de decenas de botellas y tapas. Utilizando un embudo y una jarra, procede a llenar las botellas recicladas y luego las cierra. Mientras que la persona que graba dice sarcásticamente: "Ahí está el agua San Caño que toman todos ustedes. ¿Qué les parece? ¿Rico no? Agarra la botellas y a llenar con el embudo. Con la jarra cochinita no importa porque acá la gente no sabe cómo la llenan. Ese es mi tío, todo un emprendedor", comenta. El video fue subido a TikTok y rápidamente se volvió viral.

EN BUSCA DE 'TERQUIS'

Desde que se popularizó, el vendedor ambulante, conocido como 'Terquis', ha dejado de asistir a su lugar de trabajo habitual. El equipo de Buenos Días Perú llegó a la zona en su búsqueda, mientras recopiló testimonios de vecinos y otros comerciantes que lo conocen.

"Sí, lo he visto, pero desde hace dos días que ya no viene", indicó una ambulante. Mientras que otros ciudadanos salieron en defensa de 'Terquis': "Lo que vende es cañazo, es alcohol. No es agua sucia", sostuvo un transeúnte.

Asimismo, otras personas comentaron que en varias ocasiones el vendedor ha sido desalojado por trabajadores municipales, pero siempre regresa a vender su producto.