Mojaron toda su mercadería: Municipalidad de Ate desaloja a ambulantes con camión cisterna

La Municipalidad de Ate empleó un camión cisterna para desalojar a vendedores ambulantes de la avenida Nicolás Ayllón, y de esa manera liberar la vía pública. La medida provocó un enfrentamiento entre los comerciantes informales y los trabajadores municipales, con empujones y forcejeos por ambas partes.

Los ambulantes intentaron protegerse de los chorros de agua utilizando las mantas de plástico en las que suelen colocar sus productos. Algunos incluso se subieron a la unidad vehicular para intentar detener el flujo del líquido dirigido a sus puestos.

"Ya estaba echando agua acá, de ahí regresó otra vuelta. Estábamos atendiendo acá, y otra vuelta ¿cómo nos va a echar agua? No nos dan un sitio para trabajar. La gente que no tenemos trabajo, ¿acaso no tenemos derechos?", declaró una adulta mayor.

Tras el incidente, solo dos comerciantes permanecieron en esta parte de la avenida Nicolás Ayllón, mientras que en la avenida Javier Prado el comercio informal continúa sin interrupciones. Los vendedores ambulantes se quejaron de la falta de alternativas para trabajar. "Los ambulantes sufrimos. Si no hacemos algo, no hay trabajo, no hay nada. Tengo 81 años, tengo que hacer algo para poder vivir. Trabajo no tengo, y necesitamos para alquiler de la casa y para el agua. Con esto trabajamos y vivimos", comentó otro afectado.

RESPUESTA DE LA COMUNA

El equipo de Panamericana Noticias buscó una respuesta de la Municipalidad de Ate sobre la medida tomada contra el comercio informal. Hasta el cierre de este informe, el municipio no ha emitido ningún pronunciamiento oficial.