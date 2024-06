Macabro hallazgo en SJL: encuentran colas de mascotas frente a la estación San Carlos

Vecinos de San Juan de Lurigancho se encuentran conmocionados tras el hallazgo de múltiples colas de animales en la estación San Carlos del Metro de Lima.

Los residentes locales reportaron el descubrimiento de al menos 15 colas de animales esparcidas en las inmediaciones de la estación San Carlos. Aunque no se ha confirmado oficialmente si las colas pertenecen a perros, algunos vecinos sospechan que podrían ser de ganado vacuno.

TEMEN QUE VENDAN CARNE DE PERRO

"Primera vez que la he visto. Me comentaron que está pasando por ahí, me dijo que está tirado cola de perro. Ha venido la municipalidad a limpiarlo, pero sigue ahí desde ayer", declaró un residente. Aquellos con negocios cercanos temen que la situación afecte sus ventas, ya que esto podría estar relacionado con la venta ilegal de carne de perro.

Cabe resaltar que, un hecho similar se reportó a inicios de marzo de este año en la avenida Jorge Basadre, donde se encontró cerca de 100 colas de canes en bolsas negras. Como se recuerda, la amputación de orejas colas y cualquier otra parte corporal de animales es considerado crueldad animal y está penado de acuerdo a la ley de protección animal.