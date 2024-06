Ministro del Interior es cuestionado por llamar "sinfuentes" a periodista que reveló polémico audio

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, reiteró su rechazo tajante a la veracidad de un audio recientemente difundido, en el cual se le atribuyen comentarios comprometedores en contra del periodista Marco Sifuentes. Aseguró que el Mininter siempre ha mantenido una política de apertura hacia los medios de comunicación.

"Desconozco tanto el contenido como la veracidad de ese audio. Ni reconozco mi voz ni el contenido", afirmó. Añadió que, en caso de una investigación formal por parte del Ministerio Público, se someterá a ella como cualquier ciudadano.

SE SOMETERÁ A INVESTIGACIONES

Santiváñez también abordó acusaciones específicas hechas por el abogado del coronel PNP Harvey Colchado, quien confirmó que la grabación fue entregada a su patrocinado y se ha abierto una capeta fiscal sobre el caso. Indicó que esperará notificaciones oficiales antes de hacer más declaraciones al respecto.

"Niego tajantemente, ni a la vivienda del señor Sinfuentes, perdón Sifuentes. ni la vivienda de algún otro periodista, ni mucho menos de ningún eh actor político ciudadano se le ha hecho ningún tipo de reglaje", sostuvo. "Jamás hemos rehuido a ninguna investigación. Nos someteremos a cualquier tipo de investigación que establezca el Ministerio Público o el Poder Judicial", agregó, enfatizando la transparencia de su gestión.

Finalmente, fue cuestionado por la conductora Claudia Chiroque por referirse de manera irrespetuosa a Sifuentes a lo que el funcionario respondió lo siguiente: "Nosotros estamos refiriéndonos aquí justamente es a la burla y a la mofa que hacen algunos medios de comunicación (...) Yo creo que eso tampoco es periodismo, entonces a mí me queda claro ese punto. Yo soy acepto la crítica, pero lo que no acepto bajo ninguna condición es el tema de las agresiones", enfatizó.

Estas declaraciones se producen en medio de una fuerte polémica, luego de que el medio La Encerrona publicara un audio en el que supuestamente se escucha al Ministro pidiendo controlar al director de dicho medio, Marco Sifuentes, tras haber alertado sobre los antecedentes de Santibáñez en la defensa de policías corruptos.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile, pues, al Doctor que controle a ese h***** de La Encerrona, porque ya la gente cree que me están empezando a golpear y no es la idea, pues. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado, yo voy a apoyar en la medida de lo posible; y estoy siendo respetuoso, pero no generemos esta disparidad que entre hoy a la actualidad habíamos llegado”, se escucha en el audio obtenido por el noticiero digital.