Caen 'Los Misioneros del Mal' en SJM: extorsionadores robaron mototaxi y pedían cupo

La inteligencia policial frustró los planes de dos sujetos involucrados en un intento de extorsión en San Juan de Miraflores. Los delincuentes, quienes intentaban apoderarse de un paradero de mototaxis, fueron capturados gracias a un operativo exitoso del grupo Terna.

DETENIDOS EN FLAGRANCIA

Los malhechores fueron identificados como miembros de una banda de extorsionadores que exigían 3500 soles a un mototaxista a cambio de devolver su unidad robada. Uno de los capturados, oriundo de Venezuela, se hacía pasar por un cliente en un negocio local, esperando recibir el dinero de la víctima.

LA TRAMPA

La policía, mediante labores de inteligencia y seguimiento, montó una operación encubierta. Agentes disfrazados de taxistas sorprendieron al delincuente en el momento de la transacción. Al percatarse de la situación, el criminal intentó huir, pero fue rápidamente capturado.

El dirigente de la asociación de mototaxistas, cuya unidad fue robada, relató cómo los extorsionadores le amenazaron para que abandonara el paradero: "Me dijeron que mañana no querían ver ninguna de nuestras motos ahí, que iban a enviar cuatro misioneros para fusilarnos si no obedecíamos", indicó.

SEGUIMIENTO

La captura inicial desató una persecución policial en busca del cómplice, quien esperaba con la mototaxi robada a pocas cuadras del lugar. Las cámaras de seguridad captaron todo el operativo, evidenciando la efectividad del grupo Terna en la captura de estos criminales. Los extorsionadores, conocidos como "Los Misioneros del Mal", buscaban desalojar a los mototaxistas actuales para instalar a otro grupo y cobrarles cupos.

A pesar de la captura, muchos mototaxistas en la zona negaron ser víctimas de extorsión, probablemente por temor a represalias. La policía, sin embargo, continúa trabajando para desmantelar a esta banda y asegurar la tranquilidad de los comerciantes y residentes de San Juan de Miraflores.