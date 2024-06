Acusada de robar caja fuerte con joyas de S/35 mil a abuelita se defiende: "No me estoy escondiendo"

Zoila Reyna Pasache ha sido acusada por sus exempleadores de robar una caja fuerte que contenía joyas valorizadas en 35 mil soles. La mujer niega rotundamente las acusaciones, argumentando que no tuvo acceso a la caja fuerte y que los videos de seguridad presentados por los denunciantes han sido mal interpretados.

Los empleadores de Pasache afirman que la acusada aprovechó un momento en que la casa estaba vacía para sustraer la caja fuerte. "La señora se quedó con mi mamá y con mi cuñado hasta las 4 de la tarde. Esperó que realmente no hubiera nadie en el lugar para sustraer todas las cosas. Ha sido bien astuta, ha estudiado todos nuestros pasos y vio el momento de dar el golpe", declararon los presuntos agraviados.

SE DEFIENDE

Por su parte, Reyna Pasache niega rotundamente ser una ladrona. "Primeramente, yo no he agarrado nada. Y si dicen que ha habido algo ahí, yo desconozco. En esa casa solamente estaban ellos, los dueños. Yo solamente me dedicaba a la cocina y el cuarto de la señora", afirmó.

Además, sostiene que los videos presentados como evidencia muestran diferentes fechas y no prueban que ella se haya llevado la caja fuerte. "Si usted ve bien, son cosas de varios días, pero no sale la parte de que yo entro y salgo. Me pueden ver arreglando la bolsa, pero no llevándome una caja fuerte", explicó.

La acusada también aclaró que las bolsas que llevaba contenían objetos que había comprado o reciclado, y no una caja fuerte. "Las bolsas tenían cosas que yo había comprado y otras cosas que yo reciclaba. La dueña misma me acompañó a pedirlas. Cuando el señor me las dio, yo me las traje", añadió Pasache.

Hasta el momento, la policía no se ha acercado al domicilio de Pasache en Breña para tomar su declaración, ni ha recibido ninguna notificación formal. "Yo estoy aquí, no me estoy escondiendo. Dijeron que estaba no habida, pero yo estoy en mi casa, he salido varias veces", aseguró.

Pasache se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones que la policía pueda iniciar. "Estoy dispuesta a colaborar con todo lo que sea necesario para aclarar esta situación", concluyó.