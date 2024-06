Vecinos de SMP a oscuras: denuncian fallas en suministro eléctrico desde hace una semana

Vecinos de la urbanización Los Dominicos de Santa Rosa, en San Martín de Porres, denuncian constantes fallos en el suministro eléctrico que han dejado a su barrio a oscuras, tanto en las calles como en sus hogares.

"Anteanoche, mi cochera, que es eléctrica, quedó abierta toda la noche debido a los constantes cortes de energía. No pude cerrarla y tuve que vigilar mi carro toda la noche para evitar robos. Este problema lleva una semana y aún no hemos recibido una solución concreta", relató el señor Edgard, uno de los afectados.

A OSCURAS

La situación ha generado numerosos inconvenientes para los moradores. Los electrodomésticos se malogran debido a los cortes intermitentes de electricidad, y los niños no pueden asistir a sus clases virtuales. La señora Milagros, coordinadora de seguridad del barrio, mencionó: "La delincuencia ha crecido, están asaltando en el parque con pistolas y en motos. Estamos en peligro porque las calles están completamente oscuras", indicó.

Aunque cuadrillas de la empresa Enel han visitado la zona en múltiples ocasiones, no han logrado solucionar el problema. "Han venido técnicos de Enel y otras empresas, pero no encuentran la causa del fallo. Saben cuál es el problema, pero no lo solucionan", afirmó Edgar.

Los residentes han identificado que uno de los transformadores eléctricos presenta desperfectos, e incluso está generando chispas. Esto no solo afecta la seguridad, sino también la calidad de vida de los vecinos. Los negocios se ven perjudicados, y los alimentos se echan a perder en las refrigeradoras.

Los denunciantes exigen una solución inmediata por parte de Enel y las autoridades competentes. "Pagamos por un servicio que no se nos está brindando", subrayaron y mostraron su recibo de pago. Además, la comuna ha sido informada del problema, pero hasta el momento no ha habido una respuesta efectiva.