Asaltan panadería con una METRALLETA en Huaycán: vecinos atemorizados exigen seguridad

La tranquilidad de la urbanización La Aurora, en la zona J de Huaycán, Ate se vio interrumpida el pasado domingo cuando dos delincuentes armados con una metralleta ingresaron a una panadería, amenazaron al propietario y le robaron 500 soles.

Los sujetos llegaron a al local del señor Teodoro Mendoza como si fueran clientes, pero rápidamente revelaron sus verdaderas intenciones. Armados y encapuchados, uno de ellos apuntó al propietario con un arma de largo alcance y exigió el dinero de la caja registradora. "Estaba atendiendo a los clientes cuando entraron y me amenazaron. Me dijeron que esto era un asalto y que no gritara, porque si no me dispararían", relató el señor Teodoro.

El otro malhechor cerró la reja del establecimiento para evitar que alguien sospechara lo que estaba ocurriendo adentro. El dueño, asustado y sin otra opción, entregó el dinero. Los ladrones escaparon rápidamente después del asalto.

Este tipo de crímenes no es nuevo en la zona, aunque es la primera vez que se utiliza una metralleta. Anteriormente, los robos se habían llevado a cabo con armas de menor calibre. "Esto es una guerra prácticamente. Ya no solo usan revólveres, ahora vienen con metralletas", comentó la víctima.

VECINOS INSTALARON CENTRAL DE VIDEOVIGILANCIA CON SU PROPIO DINERO

El robo fue captado por las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos, quienes han tomado medidas de seguridad debido a la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Sin embargo, aunque estas cámaras graban los incidentes, no hay personal municipal que monitoree las imágenes en tiempo real, lo que limita su efectividad para prevenir delitos.

Los residentes han hecho repetidos llamados a la Municipalidad de Ate para que asigne personal que pueda monitorear estas cámaras y responder rápidamente a los incidentes. "Nosotros compramos estas cámaras con nuestros propios recursos, pero necesitamos que la municipalidad nos apoye con el monitoreo. No podemos estar las 24 horas vigilando", expresaron.