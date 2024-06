La Victoria: detienen a ginecólogo acusado de tocamientos indebidos a jovencita en posta medica

La madrugada de este miércoles, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo al ginecólogo Pedro Marín tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos a una joven de 23 años durante una consulta en el Centro Médico Max Arias, ubicado en el distrito de La Victoria.

SE ATENDÍA AHÍ POR PRIMERA VEZ

Según el testimonio de la afectada, la consulta comenzó con una ecografía transvaginal, pero el médico procedió a tocarla de manera inapropiada, incluyendo sus senos y caderas. Además, Marín le propuso encontrarse fuera del consultorio, instándola a volver a las 5 de la tarde, y le advirtió que no dijera nada de lo ocurrido.

"Yo fui a una cita para una ecografía transvaginal, pero el doctor no solo me hizo eso, sino que también me hizo tocamientos indebidos. Me tocó los senos, las caderas, y luego me propuso salir, diciéndome que yo ya no era una niña sino una mujer. Al final, me dijo que no dijera nada. En ese momento entré en shock y no sabía qué hacer. Lo único que hice fue ir a casa de mis abuelos y contarles todo mientras lloraba", declaró la agraviada a las cámaras de Buenos Días Perú.

Esta fue la primera vez que la joven se atendía en ese centro médico. Ella mencionó que en otras clínicas siempre había estado presente una enfermera durante las consultas, lo cual no fue el caso en esta ocasión.

Las diligencias continúan en la Corte Superior de Justicia de Lima, donde el doctor ha sido llevado para seguir con el proceso legal. Los abogados del acusado han llegado al lugar, pero han evitado hacer declaraciones. Cuando se le preguntó al médico sobre las acusaciones, prefirió guardar silencio.