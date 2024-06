¿El séptimo arte en peligro?: Cineastas y actores rechazan proyecto que busca modificar “Ley del Cine”

El tajante rechazo de los actores y actrices surge tras la propuesta del Estado peruano de reducir los estímulos económicos en un 50% al cine hecho y producido en el Perú. Los actores y productores del séptimo arte en nuestro medio temen que de esta manera sus obras cinematográficas se vean poco a poco apagadas.

Ante esta situación, salió al frente la actriz peruana Cecilia Tosso para defender el mundo artístico, tras casi 40 años de trabajo.

Para la actriz, hermana del recordado actor cómico Ricky Tosso. Manifiesta que se debería llegar a un acuerdo sin tanto control entre cineastas y autoridades del Estado peruano.

ACTORES UNIDOS ANTE MEDIDA DEL ESTADO PERUANO

Pero no es la única actriz que decidió pronunciarse, el director y productor de la obra peruana ‘Gloria del Pacifico’, Juan Carlos Oganes, señaló que no debería plantearse un dialogo que no perjudique a los cineastas del Perú.

Todos comparten la idea de que hacer cine peruano es extremadamente complicado como para ahora verse en la necesidad de sostenerse en más protocolos restrictivos, tal es el de las cintas caso de ‘Gloria del Pacifico’ y 'Carta Roja' que tuvo que ser producida bajo los propios recursos económicos de su director.

Asimismo, en defensa del cine peruano se pronunció Roberto Barba, productor y director cineasta que señalo que la inversión del Estado peruano sigue estando muy por debajo de lo que realmente se necesita para hacer una buena producción de calidad.