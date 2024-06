Jaime Carmona fue asesinado en Independencia: el cantante venía recibiendo amenazas, según sus amistades

Rocío Miranda se pronunció sobre la muerte del cantante de Jaime Carmona, popularmente conocido como ‘El Tayta’, quien fue asesinado durante una transmisión en vivo en un restaurante en Independencia, y reveló que amistades cercanas al artista comentaron que cumbiambero venía recibiendo amenazas.

“Él no ostentaba lujos, pero por un amigo que tenemos en común me llegué a enterar de que él había estado recibiendo amenazas, extorsiones.”, dio a conocer la exvoleibolista.

Adicionalmente, informó que no solo era cantante, sino que también tenía una barbería y que se había asociado con el “chico” de la cevichería para poder presentarse y hacer sus transmisiones en vivo en TikTok.

ROCÍO MIRANDA PARTICIPÓ EN SU VIDEOCLIP

La conductora del bloque de espectáculos de Buenos Días Perú brindó mayores detalles sobre cómo terminó siendo la protagonista de uno de sus videoclips con el tema ‘Le hace falta un beso’.

“Él me escribió a mis redes sociales para que yo formara parte de su videoclip, un chico talentoso, humilde, él es de Motupe y se inició en los ‘Claveles de la Cumbia’. Cuando él decide ser solista, me escribe me dice: ‘Rocío quiero hacer mi videoclip’, a mí me encantó la letra y me dice: ‘pero no tengo mucho presupuesto, todavía no estoy en las grandes ligas, pero cuando llegue sé que puedo reconocer tu trabajo’ (…) El videoclip lo hicimos en Chancay, una producción súper tranquila, llegó su audiovisual, la verdad no ostentaba muchos lujos”, detalló Miranda.