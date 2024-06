¡Exclusivo! Habla esposa de vigilante secuestrado en SMP: "Está muy mal, luchó por su vida"

En exclusiva, Buenos Días Perú habló con la esposa del vigilante que fue secuestrado mientras resguardaba un camión con mercadería en San Martín de Porres. La mujer dio detalles sobre este lamentable incidente que se suscitó este último lunes y sobre la actual condición de su esposo, quien se encuentra internado en la Clínica San Pablo, en estado delicado.

"Ellos lo atropellaron para poder llevárselo y evitar que él diera la alarma sobre el robo del furgón con productos. Mi esposo está muy mal porque luchó por su vida", inició.

"Aunque trató de evitar que lo secuestraran, los delincuentes le apuntaron con una pistola en la cabeza y lo forzaron a ceder. Lo retuvieron hasta la una y media de la tarde, cuando logró llamarme. Está con un collarín y bajo tratamiento con analgésicos", continúo.

El agente de seguridad fue retenido por aproximadamente tres horas antes de ser abandonado cerca de la Avenida de la Marina, casi llegando al Callao. Deambuló buscando ayuda hasta que un patrullero lo encontró y lo trasladó a la clínica.

NO HUBO AMENAZAS PREVIAS

"Él trabaja de manera independiente, es contratado por diferentes empresas para custodia, y no había tenido problemas anteriormente. Solo se llevaron su DNI, y lo golpearon más porque no encontraron el celular, parece que se cayó. No he tenido tiempo de revisar si han retirado dinero de sus cuentas", explicó la pareja del agraviado.

Asimismo, indicó que durante el secuestro, el hombre estuvo dentro de un vehículo Nissan Sentra, sin parar en ningún momento, con la cabeza cubierta. No tuvo comunicación con los secuestradores, más allá de las amenazas.