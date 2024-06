Compra moderno reloj en internet y recibe piedras: conozca más sobre este caso de estafa en Huacho

Una mujer en Huacho se encuentra exigiendo justicia tras haber sido víctima de una estafa online. Compró un moderno reloj como regalo del Día del Padre para su esposo, pero al recibir el paquete y abrir la caja, descubrió que, en lugar del accesorio, había tres piedras que simulaban el peso del artefacto.

La compradora ha manifestado su intención de llegar hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y se identifique a los responsables de esta estafa.

“Yo sí voy a llegar hasta las últimas consecuencias porque no me parece justo que uno pague por algo y no te llegue porque esto es una burla”, indicó la mujer.

¿QUÉ LA HIZO PERCATARSE DE LA ESTAFA?

La mujer señala que después de recibir la bolsa donde aparentemente estaba el producto, observó que la caja del reloj “no tenía su protección”, esto la habría impulsado a abrirla y percatarse de la estafa.