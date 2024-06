Surfista agredido en Costa Verde: denunciado revela video donde joven habría realizado maniobras temerarias

El fin de semana pasado, el surfista Paolo Corrales, de 18 años, denunció haber sido víctima de agresión física por parte de Mario Rocco Zetola tras protagonizar un choque en la Costa Verde, en Chorrillos. Según Corrales, el conductor se bajó de su vehículo y lo agredió violentamente.

“El tipo se baja de su carro y me comienza a agredir. Se acerca a mí, no me dio tiempo ni de reaccionar, mete la mitad de su cuerpo mientras me está golpeando reiteradamente. Habrán sido 15 golpes en la parte superior de mi cabeza y a mí solamente me dio tiempo para cubrirme”, relató Corrales.

DENUNCIADO PRESENTA SU VERSIÓN

No obstante, el abogado de Mario Rocco Zetola presentó un video como prueba en el que, según su versión, se captan temerarias maniobras hechas por el deportista. Francisco Álvarez asegura que el metraje muestra cómo el joven manejaba a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas antes del choque.

“El señor Rocco iba conduciendo con sus cuatro hijos menores de edad y su pareja. De pronto, él comienza a observar que el vehículo de Paolo, a quien en ese momento claramente no conocía, estaba haciendo una serie de maniobras temerarias, esquivando un carro después de otro y frenando de manera precipitada. De un momento a otro, siente el impacto”, explicó Álvarez.

Según el letrado, cuando Rocco se acercó al auto de Corrales para ver qué había pasado, el surfista respondió insultándolo y escupiéndolo, lo que provocó la reacción violenta de Rocco.

“Lamentablemente, eso genera en él una reacción que termina en una agresión en el rostro de Paolo. Luego de este hecho, ambos fueron intervenidos por la policía y trasladados a la comisaría para empezar con las investigaciones”, agregó Álvarez.

El abogado aseguró que su patrocinado reconoció su error y se disculpó con Corrales y su familia. “Reconocemos que la respuesta de Rocco no fue la correcta. Él lo ha reconocido y se lo ha dicho a Paolo. Así como Paolo también ha tenido la hidalguía de reconocer su responsabilidad en el choque, Rocco se ha disculpado no solo con él, sino también con sus padres”, indicó.

La defensa legal dejó abierta la posibilidad de un diálogo con el surfista para abordar las consecuencias del accidente. “Incluso ha habido un abrazo entre los dos. Estamos dispuestos a dialogar con Paolo para resolver cualquier consecuencia que haya surgido tras este incidente”, concluyó.