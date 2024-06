Cumbiambero Jaime Carmona fue asesinado a balazos en plena transmisión en vivo en TikTok

Conmoción en la música peruana. El cantante de cumbia Jaime Carmona, popularmente conocido como ‘El Tayta’, fue asesinado a balazos en plena transmisión en vivo en TikTok, cuando realizaba un show en una cevichería, ubicada en el cruce de las calles Haravicus y la avenida Contisuyo, Independencia.

De acuerdo a los testigos, unos delincuentes armados ingresaron al lugar para asesinar al joven cantante, pese a que había comensales dentro del establecimiento.

HIPÓTESIS

Una de las hipótesis policiales es que este asesinato se encuentra relacionado con el cobro de cupos, partiendo de que ‘El Tayta’ recientemente se independizó de la agrupación 'Los Claveles de la Cumbia'. Los familiares han preferido no declarar ante la prensa.

No obstante, no se descarta que el móvil del crimen se vincule con un presunto ajuste de cuentas. Aparentemente, las cámaras del local no estaban encendidas.