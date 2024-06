Tuvieron el tiempo para "escoger" botín: roban S/5000 en electrodomésticos de tienda en SJM

Una trabajadora de una tienda de electrodomésticos en San Juan de Miraflores se quedó inmovilizada al enfrentarse a dos delincuentes armados que llegaron decididos a llevarse todo lo que pudieran. El incidente ocurrió a las 5 de la tarde, cuando los ladrones lograron sustraer una laptop, dos teléfonos, una licuadora, y siete parlantes, con un valor total aproximado de 5000 soles.

Las cámaras de seguridad del local registraron a los malhechores mientras planificaban el atraco. El ladrón que vestía una chompa blanca y llevaba una mochila ingresó primero, amenazando a la joven trabajadora con un arma. Inmediatamente, su cómplice cerró la reja del local. La trabajadora, en estado de shock, cooperó con los delincuentes para evitar que le hicieran daño.

"Lo primero que hizo fue cerrarme la laptop que yo tenía acá, me pasó la mochila y me dijo que tenía que empezar a empacar las cosas. Entre los dos comenzaron a escoger lo que debía empacar dentro de la maleta", relató la joven. Mientras uno de los hampones registraba la oficina del negocio sin éxito, el otro continuaba llenando la mochila con productos.

ESCENA DE TERROR

Los criminales tomaron una maleta que también se vendía en la tienda para empacar más objetos. Incluso se dieron el lujo de seleccionar qué robar, dejando una billetera que no les interesó. Antes de escapar, amenazaron nuevamente a la empleada: "Cuando se fue, lo primero que hizo fue amenazarme y decirme que no intentara nada, que no hiciera ruido porque atentaría contra mi vida", indicó la víctima.

"Llevamos aproximadamente entre 8 a 9 meses desde que abrimos y como tres meses después del primer asalto, dos chicas que estaban aquí también fueron amenazadas con un arma y les robaron los celulares y otros objetos", agregó.

El propietario del negocio ya ha puesto la denuncia en la comisaría de San Juan de Miraflores. Las grabaciones de las cámaras de seguridad, que captaron todos los movimientos de los delincuentes, serán fundamentales para identificar y capturar a los responsables de este asalto.