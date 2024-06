“Tenían mucha información”: empresaria cobra 126 mil soles y la asaltan en 12 segundos en Carabayllo

En apenas 12 segundos, tres delincuentes encapuchados lograron robar 126 mil soles en efectivo a una empresaria del rubro de materiales de construcción civil en un grifo ubicado en la avenida Las Lomas en Carabayllo.

El incidente ocurrió minutos después de que la empresaria recibiera el pago de una clienta. Los asaltantes descendieron de una van gris, con placa BDU-650, registrada a nombre de Luis Fernando Bello Cruz, para interceptar a su víctima.

“Empiezan a hacer disparos, uno de ellos cae en el capot de mi camioneta, ese disparo era directamente para el chofer, bajaron de frente y se dirigieron hacia mí diciendo: ‘la plata, la plata’, ellos tenían conocimiento de que yo tenía la plata.", indicó la empresaria.

SOSPECHAS

Inmediatamente después del atraco, los familiares de la empresaria persiguieron a los delincuentes en su vehículo. La empresaria sospecha que el entorno de la clienta que le realizó el pago podría estar involucrado en el robo.

También mencionó que suele ir con escoltas cuando maneja sumas de dinero tan grandes, pero en esta ocasión, al ser un día feriado, se confió y no tomó las precauciones habituales.

“Siempre vengo escoltada, pero como era feriado no quise molestar. Me sentí segura porque en alguna oportunidad la señora me comentó que era segura la zona y me he confiado porque sé que es un círculo cercano, esto ha sido dateado porque para que vengan de frente a pedirme la plata es porque ellos tenían mucha información”, agregó la víctima del asalto.

Según información policial, ya se han realizado las primeras capturas relacionadas con este caso, entre ellas estaría un menor de edad, un pintor con su ayudante y el dueño de la van.