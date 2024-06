Surfista denuncia que conductor lo agredió brutalmente tras accidente en la Costa Verde

Paolo Corrales, un surfista de 18 años, ha visto truncada su preparación para el Campeonato Nacional de Surf debido a una agresión que denuncia haber sufrido a manos de Mario Rocco Zetola, un sujeto de 46 años de edad, en la Costa Verde, Chorrillos. El incidente ocurrió cuando el denunciante salía en su auto de entrenar en la playa La Pampilla, en Miraflores, y de repente, en el camino, se le cruzó el vehículo de Rocco Zetola, quien frenó en seco, ocasionando el impacto entre ambos carros.

"El tipo se baja de su carro y me comienza a agredir. Se acerca a mí, no me dio tiempo ni de reaccionar. Metió la mitad de su cuerpo mientras me estaba golpeando, no reiteradamente. Habrán sido 15 golpes que me metió en la cabeza y solo me dio tiempo para cubrirme", narró Paolo.

Dos efectivos policiales que transitaban por el lugar intervinieron para controlar la furia desenfrenada de Rocco Zetola. Sin embargo, el impacto del ataque dejó a Paolo en un estado grave: "Después de una hora y media más o menos, sufrí un desmayo en la comisaría mientras redactaba mi parte para formar el acta. Me desperté en el hospital, donde me hicieron exámenes y me dieron analgésicos, pero volví a desmayarme. Luego, cuando me regresaron a la comisaría en la noche, volví a desmayarme más. Fueron tres desmayos en total ese día", indicó el joven.

Debido a esta agresión, el deportista ha visto interrumpida su preparación para el Campeonato Nacional, afectándolo física y psicológicamente. "He dejado de ir a estudiar a la universidad, he dejado de ir al trabajo y he dejado de cumplir con mis entrenamientos porque estoy en un estado de shock que no me permite salir de mi casa. Estoy bastante afectado ante estas amenazas que he sufrido", sostuvo.

RESPUESTA DEL DENUNCIADO

Por otro lado, según la declaración de Zetola Burneo, Paolo habría cometido negligencias al manejar, lo que provocó el accidente. Panamericana Noticias intentó obtener la versión de los hechos de Zetola, pero no obtuvieron respuesta en su vivienda.

Se espera que las investigaciones en curso esclarezcan el incidente y eviten situaciones de riesgo similares en las carreteras.