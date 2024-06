Gritos desgarradores: Mujeres son asaltadas violentamente por sujeto a bordo de mototaxi en VTM

La mañana del último domingo, dos mujeres que salían de su casa fueron víctimas de un asalto en la zona de Tablada del Lurín, en Villa María del Triunfo. El incidente ocurrió cuando unos sujetos a bordo de una mototaxi se acercaron a las féminas con la intención de robarles. Una de las mujeres, en un intento desesperado de escapar, cayó violentamente al suelo, permaneciendo allí por varios minutos presa del miedo, mientras que su acompañante fue jaloneada por los delincuentes.

"Acá es horrible caminar de noche. No se puede caminar, te arranchan todo, carteras, teléfonos. Ahora salgo sin teléfono, sin nada, por temor a que me roben", declaró una de las vecinas del sector.

El cruce de Bartolomé Herrera e Inca Roca, donde ocurrió el robo, es un área con escasa presencia policial. "Me han tratado mal. A mí me robaron el celular, fui desesperada a tomar la denuncia y me dijeron que me sentara a esperar. Es como si ya hubieran cumplido su labor y solo esperan el fin de mes para cobrar", relató otra ciudadana.

PIDEN SEGURIDAD

Desde diciembre pasado, denuncian que las calles de Tablada de Lurín lucen con montículos de tierra debido al abandono de las obras de cambio de tuberías de agua y desagüe. Según los vecinos, este abandono ha incrementado la inseguridad en la zona, ya que los criminales se esconden entre los montículos para sorprender a sus víctimas.

Los vecinos de Tablada del Lurín, en Villa María del Triunfo, hacen un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas y devuelvan la seguridad a la zona.