Usuarios de Sedapal están preocupados por inminente alza en tarifas de agua: "Es un abuso"

Un reciente decreto legislativo aprobado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) introduce una nueva metodología para calcular las tarifas del agua, lo que podría resultar en un aumento significativo en los costos del servicio. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que las tarifas en Lima y Callao podrían duplicarse, mientras que en algunas regiones del país podrían incluso triplicarse. En esa línea, Buenos Días Perú conversó con algunos transeúntes en los exteriores de Sedapal, en el distrito de Surquillo, para conocer sus opiniones sobre esta noticia.

DESCONOCIMIENTO Y RECHAZO

Los usuarios de Sedapal se encuentran indignados y sorprendidos ante la posibilidad de un incremento tan drástico en sus recibos de agua potable. La falta de información previa y el impacto económico de esta medida son las principales preocupaciones tras el anuncio de Sunass.

"La gente no tiene para comer, no tiene víveres, y ahora que se duplica el recibo, no alcanzaría el dinero. Parece un abuso porque la situación económica está difícil ahorita", dijo una vecina.

Otro ciudadano manifestó: "Esto afecta el ingreso familiar. A nadie le aumentan los sueldos, pero los servicios sí suben. No necesariamente es un buen servicio. Todos nos estamos ajustando económicamente", comentó.

La mayoría de entrevistados piden al Gobierno considerar el contexto económico actual y buscar alternativas que no afecten de manera tan drástica a las familias. La medida ha generado un amplio rechazo, y la población espera una revisión y una comunicación más clara por parte de las autoridades competentes.