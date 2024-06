Menor que estaría secuestrada envía un preocupante audio a su madre: “no me sigas buscando, no voy a volver”

La comunidad de Manchay se encuentra consternada ante la desaparición de Eymi, una adolescente de 14 años que habría sido secuestrada por un individuo identificado como Aldair Colonio, de 24 años.

Los antecedentes del acusado, quien según fuentes policiales cuenta con diversas denuncias por violación sexual a menores, tiene en vilo a la familia de la adolescente.

“(¿Por qué sospechan de él?) porque yo he tenido una denuncia con él y hace dos meses, él me ha mandado a uno de sus hermanos a quererme matar a mi casa. (¿Por qué motivo?) por haber denunciado”, indicó la madre de la agraviada, quien precisa que anteriormente ella lo denunció por violación.

Según sus familiares, la escolar fue secuestrada por Colonio al salir del colegio José Carlos Mariategui a bordo de su mototaxi

La madre de la menor acudió de inmediato a la comisaría de Manchay para denunciar la desaparición y también ha manifestado que sus familiares han estado recibiendo mensajes amenazantes por parte del presunto secuestrador.

“A tu hijo lo voy a matar”, se le escucha decir al hombre de 24 años en una nota de voz.

AUDIOS PREOCUPANTES

Sin embargo, recientemente se difundieron unos audios donde la menor presuntamente expresa que se habría ido de su casa por cuenta propia.

“Mamá, quiero que dejes de estar pegando esos carteles porque si no le voy a decir al abogado de Aldair todo lo que el abogado te dijo que yo dijera o también le voy a decir que nunca me has mandado pensión a mí y que ni siquiera vives conmigo. No me va a importar si te llevan presa o te llevan a la cárcel, no me va a importar nada. Solo no quiero que me sigas buscando porque no voy a volver a la casa. Tú no sabes el roche que me estás haciendo pasar”, se escucha en un audio, que sería de la menor secuestrada.

La madre sostiene que su hija no suele expresarse de esa manera y sospecha que la han amenazado para que envíe ese audio.

“Él ya viene amenazándola desde los 12 años, ahorita mi hija tiene 14 años, ya tiene más violaciones de cuatro menores de edad, cuatro denuncias y ya están en Fiscalía, pero no hay nada, no hay ni orden de captura, nada. Tiene otros por robo, por droga, tiene como 15 denuncias”, sostuvo la mujer.

“Hija ve la forma de cómo escapar, tú eres hábil, tú eres bien inteligente, hija. Solo te pido que por acá yo estoy orando por ti y yo sé que tú vas a estar viva y vas a regresar a la casa y vas a regresar con nosotros”, agregó la madre.

En respuesta a esta situación, el personal del Ministerio de la Mujer está brindando apoyo legal y psicológico a la familia de la menor. Las investigaciones del caso están a cargo de la Fiscalía Especializada de Lurín, que trabaja arduamente para determinar las responsabilidades ante la desaparición de Eymi y asegurar su pronta ubicación y retorno seguro a su hogar.