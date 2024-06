Empeoran peleas entre escolares en SMP: denuncian que adultos incitan grescas y sacan armas

Los padres de familia del colegio Andrés Bello, en San Martín de Porres, han denunciado nuevamente la creciente violencia que enfrentan los estudiantes tanto dentro como fuera del centro educativo.

En un video reciente, se puede observar a estudiantes de secundaria y primaria involucrados en peleas, jalándose del pelo y lanzándose puñetazos. Esta situación no solo ocurre en los alrededores del colegio, sino también en el interior de la institución, según relatan los denunciantes.

"Mandamos a nuestros hijos temprano, pero no sabemos si van a regresar. Hasta dentro de la institución educativa se agarran a puñetazos, y no hay control ni auxiliares que intervengan. Afuera del colegio también se pelean las niñas, las mamás, los papás. De verdad, es una preocupación; no estamos tranquilos", declaró una mamá a Buenos Días Perú.

En el metraje también se observa a un padre de familia incitando a los menores a pelear en lugar de calmar la situación. La abuela de una de las alumnas involucradas en la gresca relató un incidente preocupante: "Mi nieta, Betania Contreras, fue atacada por varios adultos, incluyendo un hombre que sacó una pistola y amenazó a los presentes. La golpearon y casi le pasan el carro por encima", denunció la adulta mayor.

EXIGEN SEGURIDAD

Los padres de familia exigen mayor presencia policial y de serenazgo en la zona para prevenir estos violentos hechos. Aunque recientemente se ha visto un patrullero en las inmediaciones, los apoderados piden una vigilancia constante. "Al inicio del año escolar había patrullaje, pero luego nada. Recién el viernes pasado, tras una pelea entre padres, vino un patrullero. Pedimos al director que tome cartas en el asunto y gestione con la municipalidad y la comisaría para que haya más seguridad," señalaron.