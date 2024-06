Fuga de gas en grifo de Villa María del Triunfo puso en alerta a los vecinos

Se ha reportado la fuga de gas de un grifo ubicado en una zona comercial en Villa María del Triunfo, está situación generó gran preocupación entre los vecinos, quienes huyeron rápidamente de la zona en busca de refugio.

Tras este incidente, las autoridades procedieron a cortar la luz en la zona por precaución y delimitar las calles con apoyo de agentes de la Policía y Serenazgo.

BOMBEROS

Los bomberos llegaron al lugar de los hechos para atender este incidente y precisaron que “uno de los cilindros ha tenido una fuga en una de sus válvulas”.

Entre las recomendaciones que les dieron a los vecinos de la zona fue el no prender velas o artefactos similares; no obstante, los residentes denuncian que no han recibido una comunicación oportuna sobre qué medidas deben tomar y el estado de esta situación.