Jackeline Salazar se pronuncia por primera vez en redes sociales tras su secuestro: "Es duro para mí"

La empresaria Jackeline Salazar, dueña de una cadena de gimnasios que fue secuestrada en Los Olivos, se pronunció a través de sus redes sociales después de ser rescatada de una casa en Carabayllo el pasado viernes 24 de mayo. En su mensaje, la joven expresó su gratitud a sus seguidores por las muestras de apoyo y las oraciones recibidas durante su difícil situación.

"No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo", se lee en su publicación de Instagram.

"Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpenme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Gracias de todo corazón y que Dios los bendiga. Los quiero", concluyó.

DETENIDOS

El caso tomó un giro inesperado el pasado lunes 27 de mayo, cuando el tío de Salazar, Jesús Santos Victorio Acuña, fue detenido en su funeraria en San Martín de Porres. Junto a él, también fue arrestado el primo de la empresaria, Jesús Abraham Victorio Vallejo. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha implicado a ambos en el secuestro de Salazar.