Niña está internada por picadura: no pueden acabar con plaga de pulgas en colegio de SJL

El pasado 7 de mayo, los padres de familia del colegio Daniel Alcides Carrión, en San Juan de Lurigancho, denunciaron una grave plaga de pulgas que afecta a los alumnos, especialmente a los más pequeños de primaria. A pesar de las fumigaciones realizadas, la situación persiste hasta el día de hoy, afectando la salud y el bienestar de los niños.

En el video enviado por los padres a Buenos Días Perú, se observa cómo estos bichos infestan el campo deportivo. Las autoridades del colegio han intentado diversas medidas para erradicar la plaga, incluyendo el uso de fumigaciones y métodos extremos como el fuego, pero sin éxito.

La situación ha llevado a que los más de 300 alumnos sean reubicados temporalmente en el colegio El Amauta, y ahora se plantea otra reubicación al colegio El Bosque en Cantorrey. Sin embargo, las madres de familia no están de acuerdo con esta medida debido a la distancia y los costos de transporte que implica.

NIÑA INTERNADA POR PICADURAS

La señora Alicia, madre de una niña de 8 años, compartió su angustia al informar que su hija está internada en el hospital Almenara debido a una infección bacteriana en la sangre causada por las picaduras de estos insectos. "A pesar de las fumigaciones, las pulgas siguen ahí. Han fumigado seis veces sin ninguna solución," expresó.

FALTA DE EFECTIVIDAD EN FUMIGAR

A pesar de las múltiples fumigaciones, los apoderados denuncian que estas no han sido efectivas. Señalan que las fumigaciones se han realizado de manera superficial, sin inspeccionar ni remover el suelo para identificar el foco de la infestación. La comunidad escolar ha solicitado la intervención de especialistas que estudien el suelo para encontrar la fuente de las pulgas y erradicar la plaga de manera definitiva.

REUBICACIÓN CONTROVERSIAL

La propuesta de reubicar a los alumnos en el colegio El Bosque no es bien recibida por los padres debido a la distancia y el costo del transporte. Para algunas familias, el trayecto implica más de una hora de viaje y un gasto diario significativo en pasajes. "La situación económica no está bien para cada familia, no podemos hacer un gasto tremendo en pasajes," afirmó una madre preocupada.

Las madres de familia exigen una solución definitiva para que sus hijos puedan regresar al colegio sin riesgo de salud. Solicitan que se elimine completamente la plaga de pulgas o que se reubique a los alumnos en una zona más cercana. "Queremos que nuestros niños retornen al colegio en condiciones seguras. No podemos permitir que la salud de nuestros hijos siga en riesgo," concluyeron.