Giro en caso del secuestro de Jackeline Salazar: ¿por qué la PNP detuvo a su tío y primo?

El caso de secuestro de Jackeline Salazar ha dado un giro de 180 grados. El pasado lunes, se dio a conocer que un tío y un primo de la empresaria fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Jesús Santos Victorio Acuña, tío político de Jackeline Salazar, y su hijo Jesús Abraham Victorio Vallejos, fueron detenidos en San Martín de Porres dentro de su negocio, una funeraria ubicada en la cuadra uno de la avenida Honorio Delgado.

Según la investigación policial, el chip de la línea desde donde se realizaron las llamadas amenazantes y el pedido de auxilio de Jackeline, se colocó en un teléfono registrado a nombre de la empresa de Jesús Victorio Acuña. El celular fue incautado, y esta información se pudo comprobar a través de una carta que la policía envió a OSIPTEL.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos (...) no hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor, porque si no me van a seguir torturando”, fue el espeluznante pedido de ayuda de la empresaria que se difundió hace algunos días.

La hipótesis a la que apunta la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la DIRINCRI es que el primo de la empresaria habría filtrado toda la información sobre quiénes podrían pagar el rescate y con qué dinero. Se presume que habría estado de acuerdo en todo momento con la mafia de alias ‘El Monstruo’ para lucrar con la desgracia de Jackeline.

EXPAREJA DE EL MONSTRUO

La tercera detenida es Carol Maribel López Sánchez, expareja de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’. Fue capturada en su vivienda en Comas, y se le encontraron dos teléfonos incriminados en el secuestro.

La mañana del pasado lunes, Jackeline Salazar pasó por la cámara gessel para que un psicólogo evaluara sus declaraciones respecto de su secuestro.