Conductor de Audi que iba contra el tráfico insultó y escupió el auto de un hombre que lo increpó

Se ha reportado un polémico enfrentamiento entre dos conductores en la cuadra 4 y 5 de la calle Sergio Bernales en el distrito de Surquillo, en la cual se vienen realizando obras de mejoramiento.

Según el testimonio del conductor de un auto rojo, identificado como Diego Grados, un joven con un auto Audi comenzó a insultarlo, pese a que este cometió la imprudencia de manejar contra el tráfico.

“El idiota del Audi, que se está metiendo en contra, tiene la frescura de llamarme la atención a mí y encima malcriado, se pone idiota, majarerito con su Audi”, fueron las palabras que se le escucha decir en el video que grabó el conductor del auto rojo.

¿QUÉ PASÓ?

Cuando Grados lo increpó por su imprudencia, el joven se exaltó y comenzó a decirle palabras soeces. Ambos conductores se bajaron de su vehículo y comenzaron a enfrentarse verbalmente.

“El hecho es que se bajó del carro, intentó grabarme, siguió gritando, escupió a mi carro y yo lo que le dije, que se ve hasta el final del video, que yo no iba a mover de ahí, así que me subí a mi carro y me quedé ahí”, relató Diego Grados, quien precisa que después de unos minutos el joven se retiró y que tampoco puso ninguna denuncia tras este incidente.