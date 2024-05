Secuestro de Jackeline Salazar: Empresaria sigue desaparecida mientras familia junta millonario rescate

Pasan los días y la angustia crece en sus seres queridos, que están haciendo lo imposible para rescatarla. Desde el 13 de mayo, se desconoce el paradero de Jackeline Janina Salazar Flores, la dueña de unos gimnasios en Lima Norte que fue secuestrada por delincuentes en la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola

Como se sabe la empresaria fue plagiada a dos cuadras de la Comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, y un audio enviado a su familia estremeció a todos.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se escucha en el estremecedor audio.

SE ESPERABA QUE HOY FUERA LIBERADA

Desde horas de la madrugada, un equipo de Buenos Días Perú, estuvo en la vivienda de la familia de la empresaria secuestrada ya que se habría sabido que ella sería liberada antes del amanecer, pero este hecho no ocurrió.

En el lugar llego el padre de Jackeline, pero no respondió ninguna pregunta de la prensa, lo que hace presumir que seguirían en negociaciones con los secuestradores y estarían reuniendo la cuantiosa suma que estaría exigiendo por el rescate.