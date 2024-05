Empresaria secuestrada en Los Olivos envía audio: “Pido a la PNP que se retire”

Lleva más de dos días desaparecida, la empresaria de 32 años que fue secuestrada en Los Olivos envió un audio a su familia pidiéndoles que los miembros de la PNP ya no continúen con las investigaciones.

Asimismo, la víctima hizo un llamado a sus parientes a conseguir el monto solicitado por los criminales, caso contrario seguirán haciéndole daño.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero”, se le escucha decir.

CASO

Jackeline Salazar Flores fue interceptada por unos delincuentes que se hicieron pasar como agentes de la PNP usando chalecos de la institución.

Cabe mencionar que, el delincuente conocido como el ‘Monstruo’ señalado que diversos crímenes en Lima Norte sería el autor principal de este caso.