Hombre denuncia robo de camioneta en Pueblo Libre y empieza a recibir llamadas extorsivas

En el distrito de Pueblo Libre, un hombre se encuentra viviendo un calvario tras ser víctima de un asalto en la cochera vivienda. Unos delincuentes lo redujeron y se llevaron su camioneta cerca al parque de Las Américas.

El sujeto fue interceptado por unos hampones, quienes descendieron de un vehículo negro y sacaron del estacionamiento a su víctima, a quien lanzaron al suelo para luego robarse el vehículo.

EXTORSIONES

Después de denunciar el robo de la camioneta, que no está a nombre de la víctima, el hombre recibió una llamada extorsiva.

“Lo que me preocupa bastante es cómo se filtra mi información porque ese auto no me pertenece, ese auto no tiene información mía adentro. Entonces, ¿cómo lo roban y al día siguiente me llaman?”, indicó el agraviado, quien prefiere mantener su identidad en reserva.