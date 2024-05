Habla ciclista multado con S/41200 por realizar actividad deportiva gratuita en Chaclacayo: "Era una vía abandonada"

La Municipalidad de Chaclacayo ha impuesto una multa de 41200 soles al deportista Junior Zamora Gonzáles por organizar un evento deportivo gratuito en la zona de Nueva Alianza. Zamora, conocido por promover actividades deportivas, fue sancionado por supuestamente obstruir la vía pública durante una bicicleteada que realizó el pasado 7 de enero.

El evento, que contó con la participación de jóvenes de Chaclacayo y otras localidades, fue una iniciativa informal de Zamora Gonzáles para promover la actividad física y dar a conocer una ruta de entrenamiento que él mismo utiliza. Según el agraviado, la vía utilizada para la bicicleteada se encuentra en estado de abandono y no creyó que fuera necesario solicitar una autorización formal debido a la naturaleza no comercial del evento. "No fue una carrera, ni una competencia. Solo era para conocer la ruta. Se personaron casi como 30 chicos en bicicletas", sostuvo.

Además, mencionó que no se realizó ninguna instalación especial para la actividad, y que él mismo ha entrenado en ese lugar de manera habitual.

"Esta es una vía abandonada, yo siempre he estado entrenando de manera personal para competir en el Sudamericano de Atletismo. A raíz de esto, yo invito a los chicos a que puedan conocer este lugar", declaró.

Asimismo, negó que hubiera maquinaria trabajando en la zona en el momento de la bicicleteada como está argumentando la comuna.

"Yo no he tenido ninguna comunicación con el municipio, absolutamente nada. Lo que sí, es que agentes de fiscalización me ha estado llamando para conversar, pero cuando yo accedí a conversar con ellos en un área libre después de mi entrenamiento, el señor de fiscalización se dio cuenta que yo estaba grabando y me dijo que no, que ya no quería conversar conmigo, porque él quería conversar conmigo, pero en privado", añadió.