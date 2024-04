Mujer demora un día en pagar a prestamista "de confianza" y ahora es amenazada de muerte: "Dice que llamará al Tren de Aragua"

Una comerciante vive un calvario tras demorarse un solo día en el pago de una cuota de un préstamo de 3000 soles a un hombre al que consideraba de confianza. El sujeto, quien presta dinero a varias personas bajo un esquema similar al "gota a gota", comenzó a enviarle amenazas luego del retraso en el pago.

La víctima relata que tras demorarse un día, hizo un pago parcial de 230 soles, pero el prestamista exigió el resto de la cuota y comenzó a enviarle audios y mensajes amedrantadores. "Él manda audios amenazando que si no me pagas el Tren de Aragua va a venir (...) Al menos que como yo lo conocía, no pensé que llegara a este extremo", mencionó la afectada.

A pesar de haber trabajado sin problemas con el extranjero anteriormente, la situación cambió drásticamente después de este incidente, que fue causado por un problema de salud que retrasó su pago.

La víctima, temerosa por su seguridad y la de su familia, ha perdido días de trabajo y se siente desamparada. La comerciante exige garantías y seguridad, ya que afirma que las amenazas del prestamista se han extendido a su familia.