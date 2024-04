Vecinos denuncian que muro los divide desde hace más de 60 años en Magdalena

Trepando por el muro y con una escalera es como muchos vecinos del AAHH "Medalla Milagrosa", en el distrito de Magdalena, salen de sus viviendas hacia la calle.

Como informamos previamente, los vecinos de esta zona solicitan que esta construcción de más de 250 metros que divide al AAHH de la urbanización Salaverry en Magdalena sea demolida, pues la consideran como “el Muro de la Vergüenza”.

En un enlace con Buenos Días Perú, la presidenta de comité AAHH “Medalla Milagrosa”, Esther Romero, señaló que desmentía las declaraciones del Subprefecto de la municipalidad de Magdalena, ya que ellos si han presentados documentos ante la comuna para pedir la remoción de muro.

SON 20 VIVIENDAS AFECTADAS POR EL MURO

Según los vecinos este muro que, ante alguna emergencia, como incendios o terremotos son peligro ya que no existen vías de evacuación y es que son casi 20 viviendas con un pasaje angosto de no más de 3 m y ante un sismo o incendios a cualquier urgencia no podría entrar una ambulancia, ni los bomberos en caso de incendio.

Cabe señalar que los vecinos están a la espera de la respuesta de la municipalidad de Magdalena, para dar solución a este problema que tiene más de seis décadas.