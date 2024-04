Salió a trabajar y jamás volvió: mujer policía de 23 años está desaparecida desde hace 8 días

Nicole Mesía Castro, una joven suboficial de 23 años de la Policía Nacional del Perú, se encuentra desaparecida desde hace 8 días. Según información proporcionada por su familia, Nicole salió de casa con destino a la unidad en la que trabaja en San Juan de Lurigancho, pero nunca llegó.

En un video registrado, se puede ver a Nicole subiéndose a una mototaxi azul en la que se le pierde el rastro; sin embargo, también se divisa a un sujeto que estaba siguiendo a la unidad.

Se sospecha que la expareja de Mesía Castro, contra quien habría presentado denuncias previas por violencia, podría estar involucrado en su desaparición. "Ese hombre ya dio su declaración y justamente eso están investigando todos los los detalles, pero ahora también hoy hay otro sospechoso que está dando su declaración", indicó el padre de la víctima.

Hasta el momento, la PNP no ha confirmado ninguna detención en relación con el caso, pero se está investigando a fondo esta línea de investigación.

"Ella no me comentó nada, no me dijo que tenía problemas, estaba normal todo tranquilo, y por eso que me sorprende mucho que hasta ahora no sabemos nada. De la noche a la mañana pasó esto", explicó el progenitor de Nicole.

Los familiares de Nicole han realizado un llamado al Ministerio del Interior y al Ministerio de la Mujer para que se pronuncie sobre el caso y se refuerce la búsqueda de la joven policía. Mientras tanto, continúan buscando pistas que puedan llevar al paradero de Nicole, mientras que se investiga a personas sospechosas que podrían tener información relevante sobre su desaparición.