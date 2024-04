Conductor deja grave a menor tras choque en VES: madre en silla de ruedas pide ayuda para su hija

Una joven de 17 años se encuentra en estado crítico después de un accidente en Villa El Salvador. La menor, identificada como Kiara, sufrió graves lesiones luego de impactar contra el pavimento tras caer de una motocicleta, luego que un auto negro chocará contra la unidad. El conductor de la motocicleta también está muy grave.

El accidente fue provocado por una camioneta de color negro, cuyo conductor se dio a la fuga y está como no habido. A pesar de que se ha identificado al propietario del vehículo, hasta el momento no ha sido detenido. La madre de la agraviada ha denunciado que la Policía no ha tomado acciones suficientes para capturar al responsable.

Maricielo Velasco, madre de Kiara, se encuentra en una situación difícil, ya que está asumiendo todos los gastos médicos de su hija y enfrenta dificultades económicas. Maricielo, quien se encuentra en silla de ruedas, ha pedido ayuda económica para poder costear los tratamientos de su hija.

La situación se complica aún más debido a las amenazas que ha recibido la familia, presuntamente por parte del conductor del auto. Maricielo ha solicitado ayuda legal y económica.

La familia de Kiara hace un llamado a la solidaridad y pide que se comuniquen al número de Yape 945 74 8449 para brindarles ayuda en esta difícil situación.