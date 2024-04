Mujer acusa a policía de abusar y asesinar a su hermana: sigue pidiendo justicia tras 3 años del crimen

En agosto de 2021, Madeline Chanquetti fue encontrada sin vida en la calle afuera de la habitación donde vivía. La familia acusa del feminicidio a Alan Joel Segovia Sierra, quien en ese momento era agente de la policía. Según testigos, hubo una discusión en la habitación antes del asesinato.

Milagros Chanquetti, hermana de la víctima, denuncia amenazas contra ella por parte del acusado, quien se ha desaparecido llevándose su arma de reglamento. La denunciante señaló a Buenos Días Perú que la relación entre Madeline y Segovia era de amistad, pero él la acosaba constantemente, llegando a violarla y posteriormente asesinarla.

"Él la acosaba constantemente, le mandaba mensajes, le insistía en salir en tener algo más que amigos, pero mi hermana no quería tener nada con nadie, porque acababa de terminar una relación sentimental con su expareja y es ahí donde comienza el acoso verdad por redes sociales", manifestó Milagros.

"Mi hermana estaba ubicada en Puente Piedra, en la urbanización Palermo. Ella le invita por tanta insistencia a su habitación, él de esa manera se aprovechó en tener este algo más con ella. (...) Él quiso tener intimidad y mi hermana estaba en los exámenes médicos muestra este este sangre en el ano, entonces él la ha violado, y después de eso mi hermana le habrá dicho que le iba a denunciar, entonces para no perder su trabajo entonces la empujó", añadió.

El acusado ha sido citado por el Ministerio Público y se ha solicitado su prisión preventiva; sin embargo, él habría desaparecido tras pedir vacaciones en su trabajo.

"Yo temo por mi vida, porque yo no me encuentro en el país, tanto de mí, de la fiscal que me ayudó, tanto de mi familia, porque él se llevó el arma de reglamento en funcionamiento. Entonces ya que él tiene denuncias por agresión a sus exparejas temo de que me haga algo a mí y a mi familia", concluyó la hermana de la víctima.