Denuncian a hermano de Christian Cueva por deuda de S/ 58 mil: "Ahora me está amenazando"

Julio Rodríguez, empresario pastelero con más de 20 años de experiencia, ha decidido emprender acciones legales contra la familia del futbolista Christian Cueva debido a una deuda pendiente por la compra de panetones para la pasada Navidad. Según Rodríguez, los familiares de 'Cuevita' tienen una deuda acumulada de más de 58 mil soles por los productos solicitados a finales de 2022 y 2023.

A pesar de los intentos de contacto con Jorge Cueva, hermano de Christian, este no se ha presentado ni ha respondido a los mensajes. Sin embargo, Rodríguez indicó que, después del lunes que hizo la denuncia pública en un programa de espectáculos, ha sido amenazado y amedrentado por exigir el dinero que le corresponde, lo que lo llevó a tomar medidas legales.

"El día martes por la mañana me llegan mensajes amenazadores sobre agresión hacia mi persona. Yo me he dirigido a sacar garantías y a poner la denuncia al señor Jorge cueva porque no sé qué cosa está buscando él que yo le deje de cobrar, porque me manda amenazas a mi teléfono actuando de una manera delincuencial", declaró a Buenos Días Perú.

El empresario señala que la relación comercial con los familia del jugador comenzó en 2021 y que, aunque inicialmente hubo una buena relación de negocios, la situación cambió en 2022 cuando quedó un saldo pendiente de veintitantos mil soles. En 2023, la relación comercial continuó pero a menor escala, sin embargo, los Cueva no han realizado ningún pago desde entonces.

Panamericana Televisión intentó contactar a Jorge Cueva, pero se negó a hablar por el momento. Por su parte, el empresario espera que se pueda llegar a una solución que no perjudique a ambas partes y hace un llamado a 'Aladino' para que tome cartas en el asunto y resuelva la deuda pendiente con el fin de evitar problemas mayores.