Después de la captura, vienen las lágrimas: Excusas insólitas de criminales recién detenidos

Entre lágrimas y de rodillas, muchos criminales imploran clemencia a las autoridades para no volver a la cárcel. Conozca algunas de las excusas más insólitas que han dicho algunos hampones al ser detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“ME VOY A PORTAR BIEN”

Jonathan Villanueva es un delincuente que se puso a llorar como un niño, después de ser capturado tras robar prendas de vestir en un puesto en ‘La Cachina’, en La Victoria.

“Por favor, yo me voy a portar bien, por favor, me voy a portar bien”, dijo entre lágrimas; sus súplicas no lograron conmover a los efectivos policiales.

“PARA LOS ÚTILES”

Sorprendentemente, entre las excusas de algunos de estos criminales se encuentran las listas escolares de sus hijos.

“Por sus mis hijos lo hago pe, por mis hijos pe, para sus útiles, no lo hago por nada malo varón”, sostuvo un malhechor.

No obstante, no es el único caso. Una mujer que con provocativos movimientos despojaba a sus víctimas de sus pertenencias también alega que realizaba este accionar criminal para comprar la lista escolar de sus hijos.

“Si he venido es porque estoy desesperada, tengo que comprar cuatro listas de mis hijos”, dijo.

“MEDICAMENTO PARA MI PIERNA”

Un hampón, que fue capturado después de robar a comerciantes, señala que su motivación para cometer estos ilícitos radica en su necesidad de comprar medicamentos para atender su pierna herida.

QUIERE AHORRAR PARA SUS ESTUDIOS

Un despiadado sujeto que cogoteaba a jóvenes incautas sostiene que les robaba sus pertenencias para pagar sus estudios.