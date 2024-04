SMP: exigen S/500 para no atentar contra la vida de un empresario

La criminalidad no da tregua en el distrito de San Martín de Porres (SMP). Está vez ya no solo se trata de robos o sicariatos sino de un nuevo caso de extorsión.

El blanco de estas amenazas es un próspero negociante quien hoy no puede vivir tranquilo debido a que aparentes integrantes de ‘Los Gallegos’, facción de la sanguinaria organización criminal el tren de Aragua, le vienen exigiendo el pago de 500 soles para no atentar contra su negocio y no acabar con su vida.

INICIO DE AMENAZAS

Todo inició el pasado lunes cuando unos criminales ingresaron con total impunidad al centro comercial donde se ubica el negocio de su víctima para dejar la primera amenaza.

Los criminales dejaron una bala con una carta donde le exigen a la víctima depositar S/500, monto que debía ser para tres personas.

Pero la pesadilla es aún mayor para este comerciante y es que a casi una semana de haber denunciado el hecho hasta el momento la policía no ha cumplido con su trabajo.

Finalmente, este empresario hace un llamado a las autoridades a incrementar el número de patrullaje en SMP y así poder dar con el paradero de los delincuentes que viene atemorizando diversos puntos del distrito.