‘Alerta robo’: Mayores detalles sobre el nuevo servicio de Sunarp para combatir el hurto de vehículos

En un esfuerzo por combatir la inseguridad ciudadana, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha lanzado la plataforma ‘Alerta Robo’, que permite a los propietarios de vehículos con Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE) notificar de forma inmediata el robo o hurto de su automóvil de forma digital. El superintendente nacional de los Registros Públicos, Armando Subauste, brindó mayores detalles sobre este procedimiento.

“Ponemos la alerta de robo y durante 20 días útiles va a estar en todo el sistema de registros con lo cual la policía, los notarios, los ciudadanos lo van a poder ver si es que (el vehículo robado) entra a algún medio de publicación”, indicó Subauste.

Por otro lado, también se pronunció sobre la situación actual del parque automotor con respecto a la adquisición de la Tarjeta de Identificación Vehicular Electrónica (TIVE).

“Este cambio de tarjeta física a electrónica se da desde hace unos años atrás. El parque automotor tiene más o menos un poco más de 9.300.000 vehículos, con tarjeta física hoy tenemos 5.900.000, el saldo ya tiene electrónica, no solamente es con la primera inscripción del vehículo sino si tú tienes tu tarjeta física y me vendes tu carro hoy, a mí me va a llegar una tarjeta electrónica, entonces ahí hay un cambio”, indicó el funcionario, precisando que “los cambios de características de vehículo merecen un cambio de tarjeta”.

ROBOS DE AUTOS EN 2023 y 2024

En el 2023, la Sunarp reportó el robo de 21.665 vehículos, siendo el mes de agosto en el que se perpetraron mayores delitos de este tipo.

No obstante, en lo que va del 2024, febrero encabeza la lista de meses en los que se reportaron mayores robos de vehículos con 2255 incidencias. Según dicha entidad, hubo un incremento del 7,39% de estos delitos con respecto al periodo pasado del 2023.