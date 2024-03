Andrea Luna es víctima de extorsión: este es el audio que le enviaron para devolverle su camioneta

La actriz Andrea Luna ha denunciado el robo de su camioneta, que estaba estacionada en una calle aparentemente tranquila cerca de su casa en Miraflores. Según su testimonio, al salir para hacer sus actividades, descubrió que su vehículo había desaparecido. A pesar de pensar inicialmente que había sido remolcado, al no encontrarlo en el depósito, decidieron poner la denuncia en la comisaría.

Posteriormente, empezaron a recibir llamadas de extorsión pidiendo 6000 soles a cambio de devolver la camioneta. Las autoridades policiales les advirtieron que este tipo de llamadas suelen ser una trampa para extorsionar más dinero y que no deberían hacer caso a las exigencias. También mencionaron que era común que los vehículos robados fueran utilizados en robos o desmantelados para vender sus partes.

"Cuando fuimos a la Diprove, nos dijeron que no hagamos caso a esas llamadas, que lo que hacen es confundir a la gente, las citan en algún punto de la ciudad, en este caso en Plaza Norte nos citaron, y dicen 'está una cuadra en un taller', y luego lo que hacen es llevarte cuadras más allá, así hasta que terminan asaltándote, y no te dan nada, no hagamos caso de ninguna manera, y que ya no contestemos ninguna llamada, y ya no estamos contestando ninguna llamada", declaró a Buenos Días Perú.

Luna expresó su preocupación por la seguridad y la impotencia de no poder hacer nada en estas situaciones, pero a pesar de ellos, dijo estar bien y de esperar que la Policía pueda ubicar su vehículo.

¿QUÉ DICEN LOS AUDIOS?

La joven indicó que no sabe cómo consiguieron su número telefónico, pero el último martes comenzó a llamarla un sujeto que le dijo lo siguiente: "Escúchame por si acaso has hablado con la policía, acá no hay nada con la policía ya, y mira yo normal si tú quieres llamar a la policía digo desde ya, pero solamente te voy a decir de que eso solamente te va a entorpecer el negocio, yo me voy a enterar sobre la llamada, voy a romear el chip y nunca vas a recuperar tu cosa, ¿Está bien? vamos a quedar en seis por tu cosa".