Comerciante es lanzado contra el piso por fiscalizador: "Me dijeron 'ya perdiste, no te vamos a entregar nada'"

En el Centro de Lima, se registró un lamentable incidente donde fiscalizadores agredieron a un comerciante que terminó tendido en la vereda. Las imágenes, que llegaron al WhatsApp de Buenos Días Perú, muestran cómo un agente municipal empuja al hombre, quien queda inconsciente en el suelo. En lugar de brindarle ayuda, los agentes se retiraron del lugar, al vendedor abandonado.

Derwin Enrique Segovia González, joven que se dedica la venta ambulatoria de ropa deportiva, fue la víctima de esta agresión. Él se contactó con Panamericana Televisión para dar una versión detallada de los hechos.

"El día lunes a eso de las 5 de la tarde llegó el camión de la Municipalidad de Lima. Yo recojo mi mercadería y corro hacia mi almacén. Estando ahí, llegando al almacén, me quitan mi mercadería. Más sin embargo, no les bastó con eso, me agarran por detrás, me piden mi documento de identidad donde hasta donde yo tenía entendido ellos no pueden pedir documento de identidad porque no son policías", declaró.

"Después me llevan hasta casi llegando a la avenida Grau y antes de meterme porque me meten un golpe acá en el pecho. No sé con qué, pero me meten un golpe en el pecho y antes de que me metieran el golpe en el pecho me dicen 'Ya perdiste, ya ya ya perdiste, no te vamos a entregar nada'", agregó.

Segovia González indicó que no opuso resistencia a los fiscalizadores y que, tras el incidente, fue llevado al hospital donde le suturaron una herida abierta en la cabeza. Además, acudió a la comisaría para colocar la denuncia correspondiente.

Derwin Segovia espera que la Municipalidad Metropolitana de Lima se haga responsable por los daños ocasionados y que le devuelvan su mercadería, valorizada en aproximadamente 3200 soles.