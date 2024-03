Enfrentados por una reja: Vecinos en El Rímac están en contra de puerta de entrada a sus domicilios

En el pasaje Trujillo, en el distrito de El Rímac, una reja metálica fue instalada hace más de un año y desde que se puso en el lugar estuvo mal puesta ya que no contaba con la altura para que pase, en caso de emergencia una unidad de bomberos o ambulancias. Fue modificada, pero eso no quedó allí, muchos de los vecinos indican que no pueden ingresar libremente a sus viviendas.

La razón es que no todos los vecinos no tienen llave para ingresar o salir por la reja y a eso se suma que el espacio donde esta la puerta han colocado una barra metálica, presuntamente para que no puedan ingresar motos lineales.

Esa barra metálica en la puerta tampoco deja pasar a personas que este en silla de ruedas, por este motivo un grupo de vecinos reclama a los responsables de asociación vecinal para que reconsideré esta medida que intenta contra su seguridad más que protegerlos.

USTED PUEDE HACER SUS DENUNCIAS A BDP

Ya lo sabe si usted es víctima de la inseguridad ciudadana, violencia familiar, extorsión o cualquier forma de maltrato puede hacer sus denuncias a la central de Buenos Días Perú al teléfono 981 349 940.