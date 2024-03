"Nos citaron con engaños": Jibarito Chalaco declara tras ataque de sicarios que mataron a su amigo

Sicarios a bordo de una camioneta dispararon contra el vehículo del cantante de salsa urbana Junior Flores Aguirre, conocido como 'Jibarito Chalaco', la noche del último domingo en el distrito de San Miguel. El ataque estaba dirigido hacia el artista, pero lamentablemente acabó con la vida de su amigo y seguridad, Félix López de Souza Ferreira, quien estaba sentado detrás del conductor.

Tras el ataque, los sicarios escaparon en dirección a la avenida La Paz. Minutos después, el auto de 'Jibarito Chalaco' también se dirigió en la misma dirección, pero con destino a un hospital, donde Félix López finalmente falleció.

En una entrevista exclusiva para Buenos Días Perú, 'Jibarito Chalaco' brindó detalles del ataque. Relató que fue citado mediante un contrato por WhatsApp para un evento privado, pero al llegar al lugar se percató de que algo no estaba bien. Un vehículo polarizado plateado se acercó a él y, al bajar su ventana, los sicarios dispararon, alcanzando a su amigo Félix López.

"No he recibido ninguna amenaza, es por eso que confié, yo he trabajado en cualquiera zona picante del Callao y nunca me ha pasado nada (...) Si hubiera recibido una amenaza hubiera tomado precauciones", agregó.

La tragedia ha conmocionado al salsero y su entorno, afectando también su carrera artística, ya que ha tenido que cancelar algunas actividades programadas. La familia de López, por su parte, está devastada por la pérdida y 'Jibarito Chalaco' se ha comunicado con ellos para expresar sus condolencias y ofrecerles su apoyo en estos momentos difíciles.