Mujer denuncia que su expareja casi la mata frente a su hijo con un cúter: “eres mía y de nadie más”

Con heridas en el rostro y el cuerpo, una mujer de 37 años relata haber vivido un infierno por culpa de su expareja. Susan denuncia que este hombre la atacó con un cúter y que por poco acaba con su vida frente a su hijo.

“Me ataco cuando estaba durmiendo, el ingresó a matarme, ingresó con un cúter y no tuvo piedad de que mi hijo estaba ahí, me empezó a atacar y me dijo que retirara la demanda. Yo tengo una demanda con él por filiación y por reconocimiento de mi menor hijo y empezó a querer quitarme la ropa y ahí empezamos a forcejear, me dijo: ‘eres mía y no eres de nadie’ y me empezó a cortar y atacarme con el cúter y buscaba mi cuello para matarme prácticamente porque él me decía: ‘te voy a matar, te voy a matar’ y yo trataba de defenderme”, relató la mujer, quien señala que su pequeño de cuatro años presenció esta sangrienta escena.

La agraviada indica que ella ya tenía medidas de alejamiento contra este sujeto desde el 2019 y el 2023 por agresiones previas, incluso, menciona que en algún momento le rompió la cabeza.

Joel Mateo Chávez Chipana, quien se encuentra en la Depincri de Villa María del Triunfo, habría agredido a la mujer después de que ella quiso terminar la relación.

PRISIÓN PREVENTIVA

Luego de este ataque, Susan acudió a la comisaría ensangrentada a presentar su denuncia y procedieron a detenerlo, luego le dieron prisión preventiva; no obstante, la mujer insta a las autoridades que dicten la sentencia correspondiente, ya que teme por su vida.

“Ha intentado matarme, ha intentado violarme, yo no sé qué esperan las autoridades para poder hacer la sentencia. Me preocupa porque temo por mi vida, él ha intentado matarme, él va a salir y me va a matar prácticamente porque él me ha amenazado, él ha ingresado a mi casa a matarme.", sostuvo,