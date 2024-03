Juan Carlos Rivero advierte el riesgo que supone arrojar desmonte en las playas

Tras darse a conocer el ingreso de camiones volquetes a la Costa Verde para descargar desmonte en la playa, Juan Carlos Rivero, representante de Oceana, se pronunció sobre este tipo acciones y el riesgo que puede suponer para la salud y el ambiente.

“En términos generales, ya existe un protocolo para el manejo de residuos de construcción, de desmonte y construcción, para ser propiamente dicho. Existe un registro, existe un protocolo en el cual está involucrado el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Ambiente por el tema de manejo de desechos; en este caso en particular, la Dirección de Hidrografía y navegación de La Marina. El problema es que no se cumple la ley; en primer lugar, tenemos pocos botaderos de este tipo de materiales y, en segundo lugar, para muchas compañías y empresas u operadores, les resulta más práctico pagar unos 50, 60 soles al señor que cuida este lugar a hacer el procesamiento como debe ser, ya que probablemente cueste más.”, indicó a BDP, precisando que estos residuos no son inocuos. Entre los materiales destacó la presencia de fierros, vidrios y otras estructuras que pueden afectar a bañistas y a mascotas.

Rivero también destaca que este es un problema que tiene bastante tiempo y que pone en riesgo a los ecosistemas de esta zona y la salud de las personas.

“Tenemos un grave riesgo, no sólo para salud o para el ambiente, sino para todo el desarrollo costero para todas las playas que son nuestro último refugio en el verano”, señaló.

MAGDALENA

En un informe de Panorama, se dio a conocer que camiones volquetes estaban ingresando a la Costa Verde para descargar desmonte que contenía materiales como concreto, ladrillos y fierros, contraviniendo las normas y afectando el ecosistema marítimo.

El alcalde de Magdalena reconoció que no se llevó a cabo un trabajo eficiente y se comprometió a tomar medidas correctivas.