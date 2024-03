Por quinta vez capturan al 'Loco Manguera': detienen a sujeto por amenazar a bodeguera en Pueblo Libre

Yosmel Vega Mattos, conocido como el Loco Manguera, ha sido capturado por quinta vez luego de amenazar de muerte a la dueña de una bodega en Pueblo Libre. Durante su intervención, mostró agresividad hacia el personal edil, e intentó golpear al sereno con un trozo de concreto, antes de ser reducido.

La reincidencia de de este hampón preocupa a los vecinos del distrito, quienes han sido testigos de sus acciones delictivas en el pasado. En agosto de 2023, fue detenido dos veces por intento de robo en una vivienda y un automóvil, mientras que en noviembre del mismo año fue acusado de agredir a un adulto mayor.

El apodo de "Loco Manguera" le fue asignado tras un incidente en mayo del año pasado, cuando fue grabado robando una manguera de un grifo en la avenida La Marina. Sorprendentemente, minutos después de cometer el asalto, intentó vender la misma manguera al mismo grifo. A pesar de ser capturado en flagrancia, fue liberado.

La última víctima de Vega Mattos expresó su frustración, ya que en la comisaría de Pueblo Libre no le permitieron presentar una denuncia contra el malhechor y, además, le advirtieron que sería liberado en unas horas.

"En la comisaría me dijeron que para eso no había denuncia, entonces yo les pregunté '¿Acaso tengo que esperar a que me clave un cuchillo o me meta un balazo?', y solo respondieron que lamentablemente no podían hacer nada, solo podían retenerlo unas horas", declaró la agraviada.