ATU retira autorización a ‘La 50’ para cubrir ruta del Corredor Morado: esta fue la razón

Pese a que se había anunciado que la Línea 50, apoyaría a completar una de las rutas que cubría el Corredor Morado de forma temporal; se dio a conocer que la Autoridad de Transporte Urbano revocó dicho permiso. Durante la jornada de ayer, intervinieron a seis unidades pertenecientes a la empresa San Sebastián por no acatar la última disposición de la ATU.

Marco Aurelio Lozano, vocero de la ATU, precisó que ‘La 50’ comenzó a prestar el servicio el domingo, un día antes de la fecha acordada, además de manifestar su intención de quedarse en la ruta de la avenida Abancay.

“Desafortunadamente ellos empezaron a prestar el servicio en un día que no estaba acordado, que es el día domingo, además manifestaron su intención de quedarse permanentemente en la avenida Abancay y ese no es el mensaje que la ATU había estado acordando con las empresas, sino que esta era una medida temporal y por lo tanto se decidió prescindir con los servicios de esta empresa y al haber entrado en una ruta que no le correspondía ha tenido que recibir la multa correspondiente”, indicó el funcionario.

RETIRAN AUTORIZACIÓN

Lozano señala que se le hizo llegar la comunicación correspondiente a la empresa de la ‘La 50” sobre el retiro del permiso para cubrir parte de la ruta del Corredor Morado y aseguran tener los documentos que acrediten que se les hizo llegar dicho mensaje.