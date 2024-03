Línea 50 recibe multa por cubrir ruta del Corredor Morado: intervienen 6 unidades

Tras la suspensión del servicio del Corredor Morado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció medidas temporales para cubrir la ruta que va desde San Juan de Lurigancho hasta la avenida Brasil. Una de las empresas seleccionadas para satisfacer la demanda de los usuarios fue La Línea 50; sin embargo, sorpresivamente se le revocó dicho permiso, incluso, se multó a algunas de sus unidades.

El gerente de la empresa La Línea 50, Julio Raurau Oblitas, precisó que el día de ayer intervinieron 6 de sus unidades y que les impusieron una multa que supera los 30 mil soles.

“Les han hecho un operativo a seis unidades con grúa y con fiscalizadores que parecían desesperados de querer parar La Línea 50. Entonces tuvimos que pedirles a nuestros agremiados que se retiraran de la ruta y que vuelvan a su ruta habitual.”, indicó Raurau.

El representante legal de dicha empresa señala que, hasta el momento, no se les ha avisado sobre la decisión sobre la revocatoria de la autorización para circular por la mencionada ruta.

“Hasta el momento, no me han hecho llegar ningún documento. Según dicen, han enviado por correo, pero yo no tengo la información”, indicó Raurau. Es importante tomar en cuenta que los habían habilitado para circular por dicha ruta por tres días hábiles desde el pasado 4 de marzo.

TRANSPORTE INFORMAL

Raurau señala que con el retiro de La 50 y de otras empresas, la informalidad se ha disparado, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Adicionalmente, hizo mención del contrato que tenía el Corredor Morado y criticó los subsidios que se les podría otorgar.

“Con el retiro de La 50 y otras empresas de transporte más, la informalidad se ha incrementado enormemente. Desde que se iniciaron a implementar los corredores, prácticamente la ciudad ha sido tomada por vehículos piratas, informales que no tienen ningún tipo de autorización, no hay garantía. Eso es lo que ha generado la famosa reforma de transporte, que está mal hecha, y lo peor detodo es que en el contrato que han firmado estos corredores dice que es auto sostenible. El Estado no debe darle, ni le debe ni un centavo a ellos porque es dinero de nosotros, es dinero del pueblo. Entonces eso, creo que se debe corregir.", cuestionó.

“Lo que me llamó la atención ayer es que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones pretende presentar un proyecto de ley con nombre propio para favorecer a los corredores”, agregó.