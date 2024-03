Ate: Hincha de Universitario está en UCI tras ser brutalmente agredido por barristas de Alianza Lima

Un joven hincha de Universitario de Deportes fue brutalmente agredido por seguidores de Alianza Lima en Salamanca, Ate. Luis Snyman Vásquez, de tan solo 19 años, se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue después de ser golpeado y acuchillado.

"Mi hijo fue atacado a pocos metros de una caseta de serenazgo, y no hicieron nada, brillaron por su ausencia (...) Exijo al alcalde Rafael López Aliaga que se comunique con el alcalde de Ate para que pongan iluminación", declaró la madre de la víctima a Buenos Días Perú.

Cámaras de videovigilancia captaron el violento ataque perpetrado por un grupo de sujetos, quienes, según testigos, estaban armados con machetes y amenazaron a quienes intentaron detener la agresión.

La madre de Luis está pidiendo ayuda para identificar a los agresores, quienes también le robaron todas sus pertenencias.

Las autoridades están investigando el incidente y se presume que está relacionado con una disputa entre las pandillas Radikvl U y Sicvani Grone. No obstante, la progenitora del agraviado aclaró que su hijo no pertenece a ninguna barra. "Mi hijo es simpatizante del equipo, pero eso no lo hace barrista, pido que no usen esa palabra", indicó.

La Policía Nacional del Perú ya está analizando las imágenes para dar con la identidad de los responsables y proceder con su detención, mientras que Luis está luchando por sobrevivir después de perder mucha sangre debido a los múltiples cortes en su cuerpo.